Emmanuel Di Cegli expose à la ferme Cara-Meuh !

2023-04-01 – 2023-04-29

Encre de Chine, huiles et acryliques.

Emmanuel Di Ceglie découvre réellement la peinture aux Beaux-Arts de Troyes où il sera diplômé. Ses premières réalisations datent des années 90. Baigné dans l’univers de la bande dessinée américaine puis française, il fait ses premières armes en tant que dessinateur. Il utilise l’encre de Chine, l’huile et l’acrylique, sur toile comme sur support bois.

La Ville est une source d’inspiration qu’il affectionne. Les paysages urbains sont ses cadres favoris pour y placer des personnages graciles et élégants. La caricature et le mouvement font partie intégrante de ses peintures. Ses travaux évoquent des scènes de la vie quotidienne au travers de personnages filiformes qui marchent dans la rue, lisent le journal ou font de la bicyclette. D’autres créations ont pour sujet des scènes de la vie intime où la femme est décrite comme épanouie, généreuse.

A ces personnages se marient les couleurs primaires, vives et tranchantes. Emmanuel a travaillé près de 30 ans dans l’univers du livre. Il a mené sa carrière professionnelle et celle d’artiste peintre sur Troyes, dans l’Aube ainsi que hors du département pendant une dizaine d’année. L’idée de consacrer tout son temps à la peinture a germé. Amoureux de la Manche et du pays Granvillais, il franchit le pas en ouvrant son atelier – galerie au 43 rue des juifs à Granville à l’été 2022. Vous pouvez y retrouver ses dessins, ses peintures et ses encres toute l’année.

Rencontre avec l’artiste : samedi 1er avril, de 16h à 18h – vernissage.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

+33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/lart-a-la-ferme/

