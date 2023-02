Emmanuel Chaunu – Chaunu Croque l’Actu AUDITORIUM DU CHATEAU DE CAEN, 10 février 2023, CAEN.

Emmanuel Chaunu – Chaunu Croque l’Actu AUDITORIUM DU CHATEAU DE CAEN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-04-21 21:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

STARDUST PRODUCTIONS (PLATESV-D-2021-005794/005795) présente : ce spectacle. CHAUNUCHAUNU CROQUE L’ACTU Mais qui est donc ce show man qui, sur scène, bouscule les codes de la revue de presse traditionnelle en nous promettant des rires et des larmes ? Né en Normandie avec un crayon à la main, ce fils de bonne famille protestante passe son enfance et son adolescence à dessiner. Sauf qu’il rêve d’être… comédien. Dans une performance où le dessin n’est pas que l’alpha et l’omega de sa démarche, Chaunu, aux multiples casquettes, est à la fois chansonnier burlesque, historien loufoque et conférencier politico délirant. Bien éduqué et propre sur lui, il s’autorise le droit de péter un câble à tout moment, sans cynisme ni mépris ni méchanceté. En virtuose de l’improvisation, il épate la galerie au point d’échapper à sa destinée d’homme du papier et de l’encre. Et si Chaunu avait réussi son pari ? Celui de devenir un acteur à part entière, fou sur les bords. Un acteur à qui on pardonnerait tout. De nous donner à réfléchir. Et même de nous faire rire. Réservations PMR : 07 49 35 02 15 Emmanuel Chaunu EUR19.0 19.0 euros

AUDITORIUM DU CHATEAU DE CAEN CAEN Caen Calvados

Réservations PMR : 07 49 35 02 15

