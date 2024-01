Emmanuel Borghi Trio Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 21 mars 2024.

Emmanuel Borghi Trio Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

L’immense talent des jeunes musiciens Ariel TESSIER et Théo GIRARD autant que leur motivation de faire partie de cette aventure ont convaincu Emmanuel BORGHI un nouveau trio était né. De fervents complices qui se sont visiblement régalés de ce nouveau challenge, partageant l’ivresse de cette nouvelle échappée. A la base de ce projet se dessine le souhait du compositeur de travailler sur des techniques dodécaphoniques et de les adapter à la formule du trio. Ici s’affirme une remise en question permanente et un refus de la redite, les thèmes sont des prétextes à l’improvisation et le résultat est un perpétuel renouvellement sur scène, les morceaux ne sonnant jamais tout à fait pareil, d’un concert à l’autre.

Lycée Jean François Millet

Lycée Jean François Millet
Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



