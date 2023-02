Emma Peters (Tournée) ROCKHAL, 15 février 2023, ESCH SUR ALZETTE.

Emma Peters (Tournée) ROCKHAL. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 24.5 à 24.5 euros.

LE 9-9BIS (L-3-1069183) Présente : ce spectacle . Si EMMA PETERS s'est d'abord faite connaître à travers des reprises ("Clandestina", "Trop beau"), elle nous partage désormais ce qu'elle vit. Avec "Dimanche", son premier album qu'elle a écrit et composé toute seule dans sa chambre, elle chante ses nuits et ses jours, ses doutes et ses rêves, ses amours avec humour. Sans filtre et sans fard. Sa voix envoûtante raconte le quotidien d'une génération jamais sûre d'elle-même et toujours en quête de sens. Sa fraîcheur spontanée nous emporte?; avec une force simple et directe rythmée par des compositions teintées de pop, soul ou de bossa nova. Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l'heure du concert (1 heure en cas de forte affluence) Parking gratuit sur site

ROCKHAL ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)



Parking gratuit sur site

N° téléphone accès PMR : 03 21 08 08 00

