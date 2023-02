Emma Peters (Tournée) LE RACK’AM, 1 avril 2023, BRETIGNY SUR ORGE.

Emma Peters (Tournée) LE RACK’AM. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-02-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Le phénomène Emma Peters ! Chanteuse et guitariste originaire de l'Oise, âgée de 24 ans, Emma Peters est une boulimique de musiques et d'émotions.Elle se fait d'abord remarquer par ses reprises de tubes rap (Clandestina, Gisèle,…) sur YouTube le dimanche qui cumulent des millions de vues. Puis c'est avec ses propres chansons réunies sur son premier album Dimanche (tôt Ou tard) qu'Emma Peters est reconnue comme une artiste incontournable du panorama hexagonal au style bien particulier et si reconnaissable : textes intimes, flow rap et sonorités Bossa Nova. C'est enfin sur scène que la jeune artiste se révèle avec un show à son, image : authentique, simple, et efficace. Sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays, et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd'hui.

LE RACK’AM BRETIGNY SUR ORGE 12, RUE LOUIS ARMAND Essonne

Elle se fait d’abord remarquer par ses reprises de tubes rap (Clandestina, Gisèle,…) sur YouTube le dimanche qui cumulent des millions de vues. Puis c’est avec ses propres chansons réunies sur son premier album Dimanche (tôt Ou tard) qu’Emma Peters est reconnue comme une artiste incontournable du panorama hexagonal au style bien particulier et si reconnaissable : textes intimes, flow rap et sonorités Bossa Nova.

C'est enfin sur scène que la jeune artiste se révèle avec un show à son, image : authentique, simple, et efficace. Sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays, et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd'hui.

