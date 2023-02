Emma Peters (Tournée) CARGO DE NUIT, 10 mars 2023, ARLES.

Emma Peters (Tournée) CARGO DE NUIT. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 21:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Voici l’une des nouvelles voix de la chanson française, entre bossa nova, hip hop et sonorités soul. Une voix enivrante que l’on n’est pas prêt d’oublier. Voici Emma Peters qui chante comme elle est : naturelle, simple et directe. Cette jeune Lilloise connaît un succès fulgurant en partageant sur sa chaîne YouTube des reprises telles que Clandestina, Trop beau ou Gisèle. Aujourd’hui, elle nous livre ses propres compositions marquées par une musique pure et des paroles franches qui font écho à la jeunesse. Histoires d’amour, affirmation de soi, folies nocturnes, introspections, Emma Peters nous dit tout. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. Avec la même authenticité qui a fait sa renommée sur la toile, elle chante ce qu’elle vit, sans filtre ni détour. Munie de sa guitare, elle maîtrise l’art de captiver son public par la seule force de ses mots et des morceaux qui résonnent comme des cris du cœur. Emma Peters

CARGO DE NUIT ARLES 7, Avenue Sadi Carnot Bouches-du-Rhone

