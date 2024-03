EMMA PETERS PREMIERE PARTIE NOUMATROUFF Mulhouse, samedi 5 octobre 2024.

Le premier EP d’EMMA PETERS Le temps passe est sorti le 24 septembre sur le label Local. Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, Emma est déjà écoutée dans le monde entier — le remix de sa cover de Clandestina a dépassé les 50 millions de streams sur Spotify. Désormais elle compose ses propres morceaux avec la même fraicheur spontanée. Ce premier EP de quatre titres fait suite au single Fous sorti en avril 2021. Emma y chante ce qu’elle vit, raconte ses envies, sans filtre et sans fard. D’un titre à l’autre, elle nous emporte?: on éclate de rire, puis on sèche nos larmes, retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de danser ou d’aimer. Transportés par son vécu et ses rythmes. Ils sont nombreux et éclectiques. Bossa, hip hop, soul — peu importe?: c’est la voix qui domine

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-10-05 à 20:00

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68