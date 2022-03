Emma Peters Marseille 5e Arrondissement, 14 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Emma Peters Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-04-14 – 2022-04-14 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Emma Peters a 24 ans et elle chante ce qu'elle vit.



En 2016, elle créée sa chaine YouTube, poste une vidéo en famille. Apprend tout, toute seule, avec des tutos. Elle commence à poster une de ses covers le dimanche. D’abord “Clandestina”, puis “Trop beau.” Mille vues, dix mille, cent mille… Depuis la chambre à échos d’Internet aux dimensions infinies : on télécharge, on like, on follow, on découvre Emma Peters.



Depuis quelques mois, Emma écrit et compose. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. Mais dire tout haut ce qu’elle a tout au fond. Avec la même force simple et directe qui a fait le succès de ses reprises. La voix d’une jeune fille qui se raconte. Elle aime toujours autant le dimanche, ce jour qui lui porte chance. Raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de cœur. Du réel pris à la jeunesse d’aujourd’hui.

Emma Peters en concert à Marseille ! Rendez-vous le 14 avril !

