EMMA PETERS – EMMA PETERS 1E PARTIE LA LUCIOLE Alencon, samedi 12 octobre 2024.

Depuis la sortie de son premier album Dimanche il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters. Des concerts en France, en Belgique et en Suisse, des millions de streams, les Victoires de la musique : Emma apprend tout, tout de suite. Un tourbillon dans lequel elle plonge avec l’audace de ceux qui savent que c’est parfois en tanguant qu’on apprend à danser. Tout de suite , c’est le nom de ce deuxième album qui sortira le 7 juin prochain chez Local. Toujours avec sa guitare et accompagnée de ses musiciens, elle explore de nouvelles couleurs, afrobeat ou bossa et s’aventure plus loin dans les univers qui l’inspirent depuis toujours, de la puissance frontale du rap français à la grâce extrême des chansons de Michel Berger ou Véronique Sanson.Elle fera résonner ses nouvelles chansons sur scène lors d’une tournée qui débutera à l’automne 2024 !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:30

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61