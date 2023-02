Emma Peters + Chien Noir + Pierre Guenard L’ECHONOVA, 31 mars 2023, ST AVE.

Emma Peters + Chien Noir + Pierre Guenard L’ECHONOVA. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 19:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

SCENES DU GOLFE (2R-205311/3R-205312) présente : ce concert. Une soirée, 3 parties ! Au programme : Pierre Guénard 19h30 – durée : 45 min Après avoir fondé en 2013 le groupe de rock Radio Elvis, avec lequel il a sorti deux albums et remporté en 2017 une Victoire de la musique, Pierre Guénard a fait une entrée réussie en littérature cette année avec son premier roman, Zéro Gloire. Il chante désormais sous son propre nom et son premier album solo paraîtra début 2023. Au fil des morceaux, il se livre simplement, tel qu’il est, dans une écriture proche du journal de bord et en ne cherchant que l’essentiel, toujours sincère. C’est un plaisir de débuter L’Echonivences avec lui ! Chien Noir 20h30 – durée : 50 min Sens mélodique hors-pair, casquette vissée sur la tête, mains sans cesse occupées au piano ou à la guitare, low profile : Chien Noir est au monde tel qu’il est. Il a choisi ce patronyme non seulement en référence au corpus littéraire qui l’accompagne depuis toujours mais également comme un clin d’oeil à ce que Winston Churchill appelait son « black dog » : une dépression qui ne cessait de le talonner. Alors Chien Noir nous parle de nos failles, nos chutes et nos chagrins, mais il partage aussi son grand feu intérieur lorsqu’il convoque l’amour, l’extase ou se lance dans un magnifique éloge de la pudeur. À la fois pop organique, groove sensible et chanson folk, Chien Noir est une révélation. À écouter : Beaux, Naïve, 2022 Emma Peters 21h40 – durée : 1h05 Repérée grâce au succès de sa chaîne YouTube, Emma Peters connaît il y a quelques années un succès fulgurant en partageant des covers. Une de ses reprises, Clandestina, passe alors entre les mains de deux DJ russes, FILV et Edmofo, et la propulse dans le top 10 mondial de Spotify avec plus de 50 millions d’écoutes ! Avec cette même simplicité qui a fait le succès de ses reprises, elle sort en 2022 son premier album, Dimanche, dans lequel elle nous emporte : on rit, on retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de danser ou d’aimer. Entre bossa nova, hip-hop et sonorités soul, une chose est sûre : la voix et l’authenticité dominent. À écouter : Dimanche, Tôt ou tard, 2022 Réservations PMR: 02 97 01 62 04 Emma Peters

Votre billet est ici

L’ECHONOVA ST AVE 1 rue Léon Griffon Morbihan

SCENES DU GOLFE (2R-205311/3R-205312) présente : ce concert.

Une soirée, 3 parties ! Au programme :

Pierre Guénard

19h30 – durée : 45 min

Après avoir fondé en 2013 le groupe de rock Radio Elvis, avec lequel il a sorti deux albums et remporté en 2017 une Victoire de la musique, Pierre Guénard a fait une entrée réussie en littérature cette année avec son premier roman, Zéro Gloire. Il chante désormais sous son propre nom et son premier album solo paraîtra début 2023. Au fil des morceaux, il se livre simplement, tel qu’il est, dans une écriture proche du journal de bord et en ne cherchant que l’essentiel, toujours sincère. C’est un plaisir de débuter L’Echonivences avec lui !

Chien Noir

20h30 – durée : 50 min

Sens mélodique hors-pair, casquette vissée sur la tête, mains sans cesse occupées au piano ou à la guitare, low profile : Chien Noir est au monde tel qu’il est. Il a choisi ce patronyme non seulement en référence au corpus littéraire qui l’accompagne depuis toujours mais également comme un clin d’oeil à ce que Winston Churchill appelait son « black dog » : une dépression qui ne cessait de le talonner. Alors Chien Noir nous parle de nos failles, nos chutes et nos chagrins, mais il partage aussi son grand feu intérieur lorsqu’il convoque l’amour, l’extase ou se lance dans un magnifique éloge de la pudeur. À la fois pop organique, groove sensible et chanson folk, Chien Noir est une révélation.

À écouter : Beaux, Naïve, 2022

Emma Peters

21h40 – durée : 1h05

Repérée grâce au succès de sa chaîne YouTube, Emma Peters connaît il y a quelques années un succès fulgurant en partageant des covers. Une de ses reprises, Clandestina, passe alors entre les mains de deux DJ russes, FILV et Edmofo, et la propulse dans le top 10 mondial de Spotify avec plus de 50 millions d’écoutes ! Avec cette même simplicité qui a fait le succès de ses reprises, elle sort en 2022 son premier album, Dimanche, dans lequel elle nous emporte : on rit, on retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de danser ou d’aimer. Entre bossa nova, hip-hop et sonorités soul, une chose est sûre : la voix et l’authenticité dominent.

À écouter : Dimanche, Tôt ou tard, 2022

Réservations PMR: 02 97 01 62 04

.21.0 EUR21.0.

Votre billet est ici