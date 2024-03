EMMA PETERS Antipode Rennes, jeudi 28 novembre 2024.

Depuis la sortie de son premier album Dimanche il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters. Des concerts en France, en Belgique et en Suisse, des millions de streams, les Victoires de la musique : Emma apprend tout, tout de suite. Un tourbillon dans lequel elle plonge avec l’audace de ceux qui savent que c’est parfois en tanguant qu’on apprend à danser.Tout de suite, c’est le nom de ce deuxième album qui sortira le 7 juin prochain chez Local.Toujours avec sa guitare et accompagnée de ses musiciens, elle fera résonner ses nouvelles chansons sur scène lors d’une tournée qui débutera à l’automne 2024 et passera par la scène de l’Olympia le 04 décembre 2024.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-11-28 à 20:30

Antipode PARVIS AGNÈS VARDA 35000 Rennes 35