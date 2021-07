Emma La Clown – Ze Big Grande Musique La Maison du patrimoine, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Sarcelles.

Emma La Clown – Ze Big Grande Musique

La Maison du patrimoine, le dimanche 18 juillet à 21:00

Il ne s’agit pas là d’un spectacle de clown à proprement parler mais d’un spectacle-concert dans lequel Emma La Clown livre sa plus belle déclaration d’amour à la grande Musique : la musique classique. Une déclaration d’amour maladroite, certes, mais les maladroites ne sont-elles pas aussi les plus émouvantes ? Sans que cela puisse leur poser le moindre problème, trois musiciens classiques vont ainsi être dérangés en plein Schubert, répondre à des questions d’ordre alimentaire, reprendre un morceau trois fois de suite, avoir une clown couchée sous le piano… Et même être abreuvés de pensées hautement philosophiques ! BlueLine Productions et la Compagnie La Vache Libre **Meriem Menant**, jeu et écriture **Rachel Givelet**, violon **Myrtille Hetzel** ou **Clotilde Lacroix**, violoncelle **Guilhem Fabre**, piano **Emmanuelle Faure**, création lumières **Romain Beigneux-Crescent**, son **Nathalie Miravette**, arrangements (Tico Tico et Les Berceaux de Fauré) **Anne de Vains**, accessoires **Yann de Sousa**, conseils vidéo _Production déléguée : Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne, Lannion Coproduction : Pont des Arts – Ville de Cesson Sévigné_ _Avec les soutiens de la DRAC Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et du Conseil Régional de Bretagne_ _Le texte du spectacle est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA._ _ou salle André Malraux en cas d’intempéries_

Entrée libre

La Maison du patrimoine 1 rue des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise



2021-07-18T21:00:00 2021-07-18T23:00:00