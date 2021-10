La Chapelle-sur-Erdre Capellia Loire-Atlantique, Nantes Emma La Clown : Qui demeure dans ce lieu vide ? – Saison Capellia Capellia La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 9 € à 15 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h) Clown. Emma est clown, oui mais un clown très à part. Un clown qui aime la métaphysique. Et la tendresse, la mauvaise foi, la colère, la folie, la joie de vivre, la mélancolie. Emma a toutes les passions. Elle est un miroir de l’humanité. Après avoir abordé le monde et ses travers, la psychanalyse, la voyance, Dieu et la science, l’amour, la mort, la chanson, Emma la clown se décide à affronter l’ultime : le Vide !!!! Qui demeure dans ce lieu vide ? Comment Emma va-t-elle s’en sortir ? Réussira-t-elle déjà à y entrer ? Écriture et jeu : Emma la clown, Meriem Menant – Mise en scène : Kristin Hestad Durée : 1h20Tout public, à partir de 12 ans Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240 02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia

