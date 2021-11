EMMA Institut suédois, 9 novembre 2021, Paris.

EMMA

Institut suédois, le mardi 9 novembre à 19:30

Comme d’habitude, l’Institut suédois s’associe aux autres instituts culturels étrangers à Paris (regroupés sous la bannière du FICEP) afin de proposer un festival plein de découvertes musicales. Le guitariste franco-suédois **Paul Jarret** – lauréat des Talents Adami Jazz 2019 pour sa collaboration avec le batteur américain Jim Black – crée avec son quartet une musique de chambre qui brouille les frontières entre jazz, improvisation libre, musiques minimalistes et répétitives, tout en s’inspirant de la musique traditionnelle suédoise, des poèmes évoquant l’exil et des mélodies scandinaves, chantés par Hannah Tolf. **EMMA** est une évocation musicale de l’exode suédois vers les États-Unis au début du 19e siècle. Il trouve son nom et ses origines dans l’histoire d’Emma Jonasson, arrière-grand-mère du guitariste Paul Jarret, qui a habité New-York plusieurs années avant de revenir fonder une famille en Suède dans les années 1910. La Saga des Émigrants de Vilhelm Moberg, un classique de la littérature suédoise, est tout autant une source d’inspiration. Le quartet, membre du collectif Pegazz & l’Hélicon, est composé de Paul Jarret à la guitare et direction artistique, Hannah Tolf pour la voix et les percussions, Étienne Renard à la contrebasse et Éléonore Billy au nyckelharpa, instrument de musique traditionnel à cordes d’origine suédoise. La vente des places est possible en ligne jusqu’au début du concert (il n’y a pas de guichet prévu sur place). Ouverture des portes dès 19:15. Afin de garantir la protection de chacun, notre équipe met en place les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires pour la bonne tenue de l’événement.

Participation aux frais : 5 euros

