EMMA COUSINEAU QUINTET Peniche Marcounet Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

EMMA COUSINEAU QUINTET au Marcounet !

Emmanuèle Cousineau, issue du milieu artistique Montréalais, vous envoûte avec sa voix chaude et sensible et vous invite à voyager dans un univers Jazz/Blues/Soul. Accompagnée de ses complices : Red Mitchell (guitare) également de Montréal, Rémi Grenier (basse), Bertrand Martin (piano) et Patrick Goujon (batterie), elle vous propose des standards « revisités » avec originalité, des raretés et des compos. Une prestation dynamique, toute en connivence.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/emma-cousineau-quintet-2/

