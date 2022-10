Emma Beko + Wilko & Ndy Marseille 6e Arrondissement, 19 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Emma Beko + Wilko & Ndy

2022-10-19 20:30:00 – 2022-10-19

Affrontant son anxiété tête première à travers son art, Emma Beko couple son écriture mélancolique à des sons apocalyptiques pour créer sa vision abstraite et sensible du hip-hop, parée d’une esthétique intime et crue.

« Bien que j’embrasse pleinement l’absurdité de la vie, j’essaie toujours de faire quelque chose qui compte quand plus rien ne compte. Je suis une contradiction ambulante ».



Moitié péruvienne et moitié canadienne, Emma Beko est née à Budapest, mais a grandi à Montréal auprès de trois demi-frères aînés qui l’ont très tôt initiée à la musique Nu-Metal, Hardcore et Punk.

Elle déménage ensuite à New York, où elle a passé ses dernières années du secondaire complètement immergée dans la culture vibrante du rap, séchant les cours pour boire des 40 oz. au bord de l’eau et écouter un album de Big L ou de GZA.

Dans les années 2010, Emma et sa meilleure amie d’école forment le duo Heartstreets, devenu un incontournable de la scène musicale montréalaise et l’un des rares groupes hip-hop dirigé par des femmes au Canada.

Près d’une décennie plus tard, et plus en phase avec son art que jamais, Emma s’est ré-introduite au monde en tant qu’artiste solo avec son premier projet complet « BLUE ».



Sa dernière sortie, un album en deux parties composé de 2 EP intitulés « Digital Damage » et « Superficial Stains » confirme son talent dans la création d’un hybride tout à fait unique entre le hip-hop et la musique alternative, avec un contenu lyrique puissant, cru et touchant qui ne cesse de fasciner et d’intriguer ceux qui l’écoutent.





+ Wilko & Ndy

Le duo Wilko & Ndy offre une nouvelle facette de la scène rap marseillaise. Les textes astucieux et les beats entre hip-hop, pop et electro donnent au projet une impulsion singulière.

Si Wilko & Ndy racontent leurs déboires et les aspirations d’une époque désabusée, ils le font avec subtilité et distance. Ils abordent des questions et enjeux propres à leur génération, mettant l’accent sur les émotions, les sentiments au travers d’une introspection parfois proche de la folie, qu’elle soit en lien avec le désir, la pulsion, le doute ou la personnalité même. Entre amour et de désamour, envie et inertie.



Ils puisent leurs inspirations à la fois dans le hip hop, la pop, la musique électronique, et gardent les oreilles grandes ouvertes sur ce qui se fait et sur ce qui s’est fait. Leur premier Album “Dopamine” est sorti le 18 octobre 2019 et plusieurs titres sont entrés en playlists officielles (La Face B, Le Rap Cool, Actu rap). Le groupe a été Inouis du Printemps de Bourges représentant la région Paca en 2018, s’en est suivi plusieurs scènes de renoms en France dont Marsatac ou la Boule Noire, et des premières parties de Vald, Lorenzo, Lomepal, L’or du Commun, Lord Esperanza, Youssoupha, Bifty et Dj weedim…



Sur scène leur aisance est indéniable. Accompagnés par Loris Bini (percussionniste et machiniste), le set est explosif, enrichi de synthétiseurs, percussions électroniques et live Ableton.

