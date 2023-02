EMLER, TCHAMITCHIAN & ECHAMPARD CONCERT A LA BOUGIE SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

EMLER, TCHAMITCHIAN & ECHAMPARD CONCERT A LA BOUGIE SUNSIDE, 20 juin 2023, PARIS. Tarif : 27.5 à 27.5 euros. SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Le concert écolo sans électricité et totalement acoustique ! Nouveau rendez-vous au Sunside une fois par mois à partir de janvier 2023 sans sono, ni électricité, des gourdes à la place des verres… Le jazz au service de la planète. SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Tarif 27.5-27.5

