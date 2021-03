Riga Institut Français de Lettonie Riga Émissions de radio : « L’heure de la Francophonie » Institut Français de Lettonie Riga Catégorie d’évènement: Riga

Pour cette édition 2021 du mois de la Francophonie, les Ambassades Francophones et l’Institut français de Lettonie en coopération avec Radio NABA vous proposent une série d’émissions radiophoniques sur le thème de « L’heure de la Francophonie ». Du 15 au 20 Mars, vous aurez l’occasion d’écouter chaque jour l’interview d’une personnalité francophone présentant la culture francophone de son pays ainsi que des morceaux de musique du pays invité. Entre la Belgique, la Moldavie, le Canada et la France, les émissions se termineront donc le 20 Mars, date de la journée internationale de la Francophonie, où la chanteuse lettone Marija Naumova sera l’invitée d’honneur et partagera avec le public son expérience en France ainsi que des chants en français.

Plus d’informations sur notre site internet: https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/emissions-de-radio-lheure-de-la-francophonie/#/

