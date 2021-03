Paris L'INRS Paris Emission sur la ventilation en milieu professionnel L’INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Prochain RDV de Travail & Sécurité : 25 mars à 11h ### Emission sur la ventilation en milieu professionnel La ventilation en milieu professionnel : pourquoi et comment ventiler vos espaces de travail ? L’équipe de Travail & Sécurité, la revue mensuelle de l’INRS, vous propose une nouvelle table ronde en ligne le 25 mars 2021 à 11h. Des experts en prévention des risques professionnels et des entreprises répondront à vos questions : obligations légales et techniques, études de cas, problématiques liées à la Covid-19, réponses aux questions des internautes…

