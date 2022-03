Emission spéciale SECD sur Jet FM avec SOS Discrimination : Questionner l’Histoire officielle Jet FM Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Emission spéciale SECD sur Jet FM avec SOS Discrimination : Questionner l’Histoire officielle Jet FM, 23 mars 2022, Saint-Herblain. Emission spéciale SECD sur Jet FM avec SOS Discrimination : Questionner l’Histoire officielle

Jet FM, le mercredi 23 mars à 17:30

Au programme: – “Explosion” : extraits de la pièce de Diana Vivarelli sur les attentats terroristes de Bologne en 1980 avec une interview de celle-ci qui parlera du procès qui se tient actuellement à Bologne et révèle enfin les commanditaires des attentats. – “Les Heures Noires” : extraits de la pièce de Chantal David sur l’esclavage. Emissions disponibles en podcast après diffusion sur le site de Jet FM, émissions “Les ateliers d’Eva Luna”

sur Jet FM (91.2)

Pour dire ce que ne dit pas toujours la doctrine officielle… Jet FM 11 Rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Moulin du Bois Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T17:30:00 2022-03-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Jet FM Adresse 11 Rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Jet FM Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Jet FM Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Emission spéciale SECD sur Jet FM avec SOS Discrimination : Questionner l’Histoire officielle Jet FM 2022-03-23 was last modified: by Emission spéciale SECD sur Jet FM avec SOS Discrimination : Questionner l’Histoire officielle Jet FM Jet FM 23 mars 2022 Jet FM Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique