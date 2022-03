Émission spéciale – Interview de Mathias Dreyfuss IDFM RADIO ENGHIEN Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains

Retrouvez Monsieur Mathias Dreyfuss, Délegué Général Adjoint à la Dilcrah au micro d’IDFM Radio. L’émission spéciale Entre Chien et Loup sera diffusée Lundi 21 Mars 2022 sur le 98.0FM ou en écoute partout dans le monde sur [www.idfm98.fr](http://www.idfm98.fr) (cliquez sur : Écouter en direct). Une interview et des échanges autour de la lutte contre le racisme, la haine et l’antisémitisme. L’émission sera ensuite disponible en Podcast sur le site internet de la radio. IDFM RADIO – Mobilisée #Tousuniscontrelahaine

