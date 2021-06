Emission « Regards sur…Brassens, Gainsbourg, Trenet » Institut Français de Maurice, 21 juin 2021-21 juin 2021, Beau Bassin - Rose Hill.

Emission « Regards sur…Brassens, Gainsbourg, Trenet »

Institut Français de Maurice, le lundi 21 juin à 18:30

**« Regards sur…Brassens, Gainsbourg, Trenet »** ———————————————— ### Deuxième émission produite par l’IFM propose un voyage inédit et original à travers les répertoires et les parcours de ces trois monstres sacrés de la chanson française, à l’occasion de la fête de la musique et de l’anniversaire de leur disparition en 2021. Quelques uns des plus grands titres de ces poètes légendaires seront réinterprétés par Yvette Dantier et Patrice Larose, tandis que Laura Hébert assurera la présentation de l’émission. Des échanges en plateau illustrés par des images d’archives souligneront des chapitres marquants de la vie de Georges Brassens, Serge Gainsbourg et de Charles Trenet. Leurs débuts difficiles, leur rapport à l’amour, ou encore leur distanciation de la renommée et de l’engagement politique sont autant de thèmes qui seront abordés au cours de ce programme d’environ 75 minutes. ### Présentation des auteurs-compositeurs qui seront mis à l’honneur **Serge Gainsbourg** dont c’est le trentième anniversaire de la disparition cette année, éternel dandy provocateur, a inspiré depuis de nombreux artistes avec des tubes intergénérationnels, de l’Homme à tête de chou à Elisa. **Georges Brassens**, enfant de Sète et auteur prolifique de plus de 200 chansons à la mélodie reconnaissable instantanément nous a quitté il y a tout juste 40 ans. De la mauvaise réputation à la non demande en mariage, Brassens a aussi mis en musique de nombreux poèmes écrits notamment par Aragon ou Hugo. Il reçoit le grand prix de poésie de l’Académie Française en 1967. 2021 marque le vingtième anniversaire de la disparition de **Charles Trenet**, surnommé « le fou chantant, auteur de près de mille chansons à l’inspiration souvent poétique. Certains de ses titres demeurent des succès intemporels (Y’a d’la joie, douce France…) qui confèrent à Trenet une place d’artiste inclassable. La deuxième émission « Regard sur » est le fruit d’un partenariat avec la Mauritius Broadcast Company et le Caudan Arts Center. ### Patrice LAROSE Artiste musicien, compositeur arrangeur et réalisateur, Patrice Larose s’est principalement formé en autodidacte avant de rejoindre le conservatoire de Caen. Il a participé aux aventures musicales de Marcio Faraco et du Buena Vista Social Club avant de se consacrer à un projet personnel « Set Luna » sur lequel ont notamment collaboré le chanteur Youssou N’dour et le percussioniste Mino Cinélu. Patrice Larose a ensuite travaillé notamment avec Salvatore Adamo et composé pour Carlos Santana, Salif Keita ou encore Mayra Andrade. Praticien et animateur de conférences en sonologie, sono-thérapie et musicothérapie en entreprise, Patrice Larose développe depuis son installation à Maurice en 2017 des projets musicaux avec de nombreux artistes : Yvette Dantier, Caroline Villain, Marc Gris, Christophe Bertin , Kersley Pitambar, Zanzak… ### Yvette DANTIER Guidée par sa voix, Yvette Dantier est une chanteuse Mauricienne qui trace son chemin. Artiste accomplie toujours à la recherche de la perfection, elle pousse encore plus loin sa voix et les cordes de sa guitare. Après un grade huit en guitare classique à la Royal School of Music, elle se frotte au jazz, devenu sa nouvelle inspiration. Parallèlement, elle obtient également un diplôme en Production Management à l’Université de Maurice. En constante progression, la chanteuse de 23 ans se produit régulièrement sur différentes scènes locales et compte à son actif plusieurs collaborations. **Rendez-vous à 18h30 (UTC+4)** ——————————-

Institut Français de Maurice 30 Avenue Julius Nyerere, Beau Bassin-Rose Hill Beau Bassin – Rose Hill Ebene CyberCity



