Vérin Bibliothèque municipale de Verin Loire, Vérin Emission radiophonique Bibliothèque municipale de Verin Vérin Catégories d’évènement: Loire

Vérin

Emission radiophonique Bibliothèque municipale de Verin, 21 janvier 2022, Vérin. Emission radiophonique

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque municipale de Verin

L’émission littéraire de radio “le Jardin des Délices” sur les ondes de “Radio d’Ici” dédie son numéro de janvier aux Nuits de la Lecture en lien avec la bibliothèque municipale de Vérin : sélection d’un ouvrage “nouveauté”, _Fangs_ de Sarah Andersen.

écoute possible sur le site internet de la radio (podcast de l’émission)

Emission littéraire sur une radio locale Bibliothèque municipale de Verin 8 impasse Jean Vincent 42410 Vérin Vérin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Vérin Autres Lieu Bibliothèque municipale de Verin Adresse 8 impasse Jean Vincent 42410 Vérin Ville Vérin lieuville Bibliothèque municipale de Verin Vérin