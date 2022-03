Emission Radio Spéciale DILCRAH IDFM RADIO ENGHIEN Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains

Val-d'Oise

Emission Radio Spéciale DILCRAH IDFM RADIO ENGHIEN, 21 mars 2022, Enghien-les-Bains. Emission Radio Spéciale DILCRAH

IDFM RADIO ENGHIEN, le lundi 21 mars à 18:00

**IDFM RADIO BOUSCULE SA PROGRAMMATION !** —————————————— ### Emission : Entre chien et loup Rendez-vous lundi 21 mars 2022 à partir de 18h pour découvrir l’émission spéciale Entre chien et Loup Vous pouvez écouter cette émission sur le 98.0FM ou sur notre web radio : [www.idfm98.fr](http://www.idfm98.fr) (Ecouter en direct). Le podcast de cette émission sera disponible le landemain de sa diffusion sur le site internet de la radio. IDFM RADIO mobilisée ! #tousuniscontrelahaine Retrouvez nous sur Instagram : @IDFMRADIO Le média social de proximité Francilien. Une émission dédiée aux fonctions de la Dilcrah et à ses actions pour la lutte contre le racisme avec l’interview de Monsieur Mathias Dreyfuss IDFM RADIO ENGHIEN 26 bis rue de Mora 95880 ENGHIEN LES BAINS Enghien-les-Bains Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T18:00:00 2022-03-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains, Val-d'Oise Autres Lieu IDFM RADIO ENGHIEN Adresse 26 bis rue de Mora 95880 ENGHIEN LES BAINS Ville Enghien-les-Bains lieuville IDFM RADIO ENGHIEN Enghien-les-Bains Departement Val-d'Oise

IDFM RADIO ENGHIEN Enghien-les-Bains Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/enghien-les-bains/

Emission Radio Spéciale DILCRAH IDFM RADIO ENGHIEN 2022-03-21 was last modified: by Emission Radio Spéciale DILCRAH IDFM RADIO ENGHIEN IDFM RADIO ENGHIEN 21 mars 2022 enghien les bains IDFM RADIO ENGHIEN Enghien-les-Bains

Enghien-les-Bains Val-d'Oise