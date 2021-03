Montpellier Radio Aviva Hérault, Montpellier EMISSION : Projet pédagogique sur les préjugés et les discriminations Radio Aviva Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

A écouter sur Radio Aviva : Radio Aviva s’implique avec les collégiens du collège Simon Veil dans un projet pédagogique sur les préjugés et les discriminations. Retrouvez leur réflexions

A écouter sur le 88fm ou sur notre site : https://www.radio-aviva.com/ A écouter sur Radio Aviva : Radio Aviva s'implique avec les collégiens du collège Simon Veil dans un projet pédagogique sur les préjugés et les discriminations. Retrouvez leur réflexions

