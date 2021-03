Montpellier Radio Aviva Hérault, Montpellier EMISSION : Paroles et points de vue de la jeunesse sur les discriminations Radio Aviva Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EMISSION : Paroles et points de vue de la jeunesse sur les discriminations Radio Aviva, 23 mars 2021-23 mars 2021, Montpellier. EMISSION : Paroles et points de vue de la jeunesse sur les discriminations

Radio Aviva, le mardi 23 mars à 11:00

A écouter sur Radio Aviva : Les élèves de Marie Pujolar, enseigner en CMA1 et CM2 se livrent au micro de Radio Aviva dans une émission débat sur le racisme et l’antisémitisme.

Paroles et points de vue de la jeunesse sur les discriminations.

A écouter sur le 88fm ou sur le site [https://www.radio-aviva.com/](https://www.radio-aviva.com/) A écouter sur Radio Aviva : Les élèves de Marie Pujolar, enseigner en CMA1 et CM2 se livrent au micro de Radio Aviva dans une émission débat sur le racisme et l’antisémitisme. Radio Aviva Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T11:00:00 2021-03-23T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Radio Aviva Adresse Montpellier Ville Montpellier