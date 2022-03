Emission en direct depuis Guingamp Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti ar Vro Gwengamp, le mardi 29 mars à 10:30

Les stagiaires de la formation Radio élaborée par Stumdi et Ti ar Vro Gwengamp présenteront une émission en direct depuis Guingamp grace à Radio Kreiz Breizh et rediffusée par les cinq radios associatives en langue bretonne. Une émission en direct depuis Guingamp grace à RKB rediffusée par les cinq radios associatives en langue bretonne Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp Moulin des Salles Côtes-d’Armor

