A écouter sur Radio Aviva : Radio Aviva a organisé en lien avec les référents inégalités filles-garçons du lycée une émission pour parler de l’égalité filles-garçons à des élèves de 2nde et 1ère.

A écouter sur Radio Aviva 88fm ou sur notre site : [https://www.radio-aviva.com/](https://www.radio-aviva.com/)

2021-03-28T11:00:00 2021-03-28T12:00:00

