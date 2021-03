Montpellier Radio Aviva Hérault, Montpellier EMISSION : Deux rescapés de la Shoah témoignent. Radio Aviva Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EMISSION : Deux rescapés de la Shoah témoignent. Radio Aviva, 25 mars 2021-25 mars 2021, Montpellier. EMISSION : Deux rescapés de la Shoah témoignent.

du jeudi 25 mars au vendredi 26 mars à Radio Aviva

A écouter sur Radio Aviva : Ginette KOLINKA et Elie BUZYN, racontent les premières mesures antijuives en 39-45 confrontés à la barbarie nazie à 16 ans et 10 ans la confrontant à 2020 : l’antisémitisme d’hier et celui d’aujourd’hui quelles leçons ? Un message fort pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

A écouter sur Radio Aviva 88fm ou [https://www.radio-aviva.com](https://www.radio-aviva.com) A écouter sur Radio Aviva : Ginette KOLINKA et Elie BUZYN, racontent les premières mesures antijuives en 39-45. Radio Aviva Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T11:00:00 2021-03-25T11:30:00;2021-03-26T11:00:00 2021-03-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Radio Aviva Adresse Montpellier Ville Montpellier