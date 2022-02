ÉMISSION DE RADIO Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, le jeudi 3 mars à 20:00

Émission de radio avec la chanteuse et musicienne Garlonn. Diffusion sur [Radio Naoned](https://www.radionaoned.bzh/fr/) (DAB+) à 20h Une émission de radio avec la chanteuse et musicienne Garlonn Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint herblain Saint-Herblain Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T21:00:00

