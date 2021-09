Emission Chez Michel avec Tsugi Radio Le Mange Disque, 8 octobre 2021, Roubaix.

Emission Chez Michel avec Tsugi Radio

Le Mange Disque, le vendredi 8 octobre à 18:00

Le festival Hauts-de-France des musiques électroniques revient pour sa 16e édition les 08 et 09 octobre à Roubaix, Lille et se déploie dans toute la région ! Au programme de cette rencontre : **Emission chez Michel.** Gastronomie, musique, copain.es, jingles haut de gamme ! Jean Fromageau et comparses mixent l’ensemble pour un moment partagé qui sent bon les super produits locaux et le circuit-court. Ici on goûte et on écoute. Ils invitent Fanny Bouyagui, la fondatrice du NAME et sa sélection personnelle d’invité.es. _Retrouvez aussi le main event le 8 et 9 octobre à la Condition Publique. Et avant et autour du festival l’Academy du NAME, la programmation de nos partenaires du NAME in the City à Lille et Roubaix et le NAME By Day à la Gare Saint Sauveur de Lille._

Entrée libre

Le Mange Disque 20 rue des Fabricants, Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T20:00:00