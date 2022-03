Émission Approche#09 : Franck Tallon Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Franck Tallon est graphiste et directeur artistique. Il travaille dans les champs culturel et institutionnel. [[http://www.francktallon.fr/](http://www.francktallon.fr/)](http://www.francktallon.fr/) [[https://www.facebook.com/franck.tallon](https://www.facebook.com/franck.tallon)](https://www.facebook.com/franck.tallon) [[https://www.instagram.com/atelierfrancktallon/](https://www.instagram.com/atelierfrancktallon/)](https://www.instagram.com/atelierfrancktallon/) **Mardi 5 avril à 20h** En direct sur Mezzanine : [www.mezzanine.archi](http://www.mezzanine.archi) clic “play” Dans le cadre de son ouverture aux acteurs de la culture, de la ville et de l’architecture, Mezzanine accueille l’association Approche, graphismes en Nouvelle-Aquitaine, tous les mois pour une émission en direct du 308 – Maison de l’Architecture. [Mezzanine](http://www.mezzanine.archi/), un projet du 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine avec [Rumeurs Radio](https://www.facebook.com/rumeursradio/) Retrouvez le 9e rendez-vous radiophonique autour du graphisme sur Mezzanine (www.mezzanine.archi) où l’association Approche reçoit Franck Tallon. Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

