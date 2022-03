Emincez et faire revenir vos oignons Deuxième parcelle des Lombrics, 19 mars 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

Emincez et faire revenir vos oignons

Deuxième parcelle des Lombrics, le samedi 19 mars à 09:30

Chère·e·s toutes et tous, Après l’assemblée générale des Lombrics Utopiques du 12 février dernier (compte-rendu à venir), nous sommes heureux de vous convier au premier chantier collectif et solidaire de 2021, le samedi 19 mars ! « Émincez et faites revenir vos oignons… » Soucieux de régaler ses sympathisant·e·s, les Lombrics ont décidé d’inaugurer la saison par un grand chantier de plantation d’oignons. Une culture simple, nécessaire à toute bonne recette de cuisine et dont la récolte nous occupera à la fin de l’été. Ce premier rendez-vous aura lieu sur la parcelle de Mouline, lopin de terre mis à disposition par les frères Joffre des Faillis Marais. « De l’eau courrait fraîche et creuse sur les mousses de velours Et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. » Des arbres à perte de vue, des oiseaux bavards, une nature qui s’étire et s’éveille pour le printemps ! Tel sera le décor de ce grand moment convivial. Au contact de la terre, nous pourrons aussi présenter les prochains projets de culture, mettre en commun nos connaissances, apprendre, échanger, comprendre…

Inscription souhaitée cela nous aidera à prévoir les quantités pour le repas et mutualiser les transports.

Deuxième parcelle des Lombrics route des faillis marais, mouline La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique



2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T17:30:00