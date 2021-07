Emily Loizeau – Saison Piano’cktail Piano’cktail, 13 octobre 2021-13 octobre 2021, Bouguenais.

2021-10-13

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non 11 € à 24 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Concert.La chanteuse franco-britannique revient avec « Icare » : un cinquième album (et un nouveau spectacle !) à l’énergie rock, intime et incandescent.Contre les vents (du Covid) et les marées (de la Manche), Emily Loizeau enregistre « Icare ». Un disque rebelle, transporté par le désir d’un monde meilleur. La chanteuse devient figure de proue d’un groupe de rock. Le piano s’encanaille, les chansons piquent au vif, la pulsation électrique nous emporte. On retrouve l’influence des géants : Bob Dylan, Nick Cave, PJ Harvey, Léo Ferré, Maxime Leforestier… On retrouve surtout Emily, sa virtuosité, sa sensibilité, son engagement. « Nous dansons sur un volcan ! »Chant et piano : Emily LoizeauBasse : Boris BoublilBatterie : Sacha TooropGuitare : Csaba Palotaï Durée : 1h10

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais