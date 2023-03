Emily Loizeau + Lonny LA BATTERIE – GRANDE SALLE GUYANCOURT Catégories d’Évènement: Guyancourt

Emily Loizeau + Lonny LA BATTERIE – GRANDE SALLE, 25 mars 2023, GUYANCOURT. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. LA BATTERIE (1-1100114/2-1099582/3-1099583) présente ce concert. EMILY LOIZEAUUn journal de bord, un journal intimeécrit en confinement mais avec un regard tourné vers le dehors, c'est le nouvel album Icare d'Emily Loizeau.La nature y est omniprésente, tout comme notre relation à elle. Des textes sur la brèche, à vif, mais jamais littéraux. Le tout dans un rock gras, syncopé, hypnotique.



Un journal de bord, un journal intimeécrit en confinement mais avec un regard tourné vers le dehors, c’est le nouvel album Icare d’Emily Loizeau.

La nature y est omniprésente, tout comme notre relation à elle. Des textes sur la brèche, à vif, mais jamais littéraux. Le tout dans un rock gras, syncopé, hypnotique. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

