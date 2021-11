EMILY LOIZEAU + LIONNE Allonnes, 26 novembre 2021, Allonnes.

Emily Loizeau est une artiste talentueuse, généreuse et engagée comme on les aime. Elle nous fera le plaisir de revenir pour la quatrième fois à Allonnes, avec en première partie Lionne et sa pop onirique. (Report du concert initialement programmé le 8 avril 2021)

https://superforma.fr/agenda/emily-loizeau-lionne

