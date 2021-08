Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Emily Loizeau L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Depuis son premier album, L’Autre Bout du monde, Emily Loizeau est l’une des artistes incontournables de la scène hexagonale. Sens de la mélodie, don pour les ballades néo-folk, la chanteuse franco-britannique apporte à la jeune chanson française une touche de raffinement poétique et de souffle romanesque. Artiste atypique, en constante ébullition, elle se révèle capable de passer le temps d’un disque ou d’un spectacle, des poèmes de William Blake à l’univers de Lou Reed. **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Tarif plein 28 € | Tarif réduit 23 €

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00

