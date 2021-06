Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Emily Loizeau « Icare » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

À moitié anglaise, la chanteuse Emily Loizeau rêvait depuis toujours d’enregistrer un album en Angleterre, mais elle attendait pour cela « le bon moment, les chansons justes. » Elle aurait en effet trouvé ridicule de se lancer dans cette aventure outre-Manche « juste pour faire joli sur la bio ». Icare, son cinquième album, lui en fournit le prétexte, un disque sorti en totale indépendance avec la complicité de John Parish, un producteur anglais dont les états de service, de PJ Harvey à Aldous Harding, lui font de l’œil depuis longtemps. Cet album de « sortie de confinement » porte un titre en forme de jeu de mots, entre compassion (I care) et mythe fatal (Icare qui se brûle les ailes). La chanteuse, réputée maniaque, accepte dans ce nouveau répertoire de lâcher prise, et cela lui va drôlement bien. EN SAVOIR PLUS

