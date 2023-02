EMILY LOIZEAU ICARE L’ASTRADA, 11 février 2023, MARCIAC.

EMILY LOIZEAU ICARE L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE DE LILLEBONNE L-R-21-005455 L-R-21-005458 / L-R-21-005459)Présente ce spectacle. Après une plongée en 2016 dans l’univers de Mona, épopée familiale à la fois intime et universelle, questionnant le monde et notre société, Emily Loizeau nous revient ici forte de ce voyage, de celui ardent et sur le fil du spectacle/disque Run Run Run, hommage à Lou Reed, de ses engagements pour le climat et la cause migratoire et de tout ce que nous avons traversé ces dernières années. Icare est un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien et producteur de PJ Harvey) à la manière d’un journal de bord, d’un journal intime. Le langage de ce spectacle sera à la fois musical et physique, intime et incandescent, comme si le corps, se mettait à parler quand la voix ne le peut plus, n’y arrive plus. Emily explorera une palette qui agrandit encore le cercle autour de son piano dont elle ne cesse d’explorer les possibilités pour laisser place à un groupe au son rock et impétueux dont elle reste la figure de proue. Emily Loizeau

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

