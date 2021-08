Emily Loizeau – Dinard Opening 2021 Dinard, 13 août 2021, Dinard.

Emily Loizeau – Dinard Opening 2021 2021-08-13 – 2021-08-13 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Inclassable, Emily Loizeau explorera une large palette musicale autour de son piano et son champ des possibles, accompagnée de son groupe au son rock et impétueux.

Chanteuse, pianiste et compositrice franco-britannique, Emily Loizeau est devenue en quelques années une artiste singulière et importante de la scène française.

Profondément engagée, elle mêle avec élégance poésie, textes militants et sonorités variées. Artiste complète, Emily Loizeau oscille à merveille entre folk, pop et électro, tout en domptant les mélodies de sa voix chaude et réconfortante.

Pour la sortie de son dernier album, elle sera en avant-première à Dinard.

Après une plongée en 2016 dans l’univers de l’épopée familiale «Mona», puis un voyage ardent avec le spectacle «Run Run Run» en hommage à Lou Reed, Emily Loizeau revient avec un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish.

Ce nouvel album, attendu pour l’automne 2021, a été écrit comme un journal intime, avec un regard tourné vers le dehors. Il raconte notre époque, notre société ébranlée par les dérèglements climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires, et qui, malgré tout, n’aspire finalement qu’à se réapproprier son mode d’existence et sa durabilité.

Il s’agit d’un appel, un souhait profond et puissant d’aller chercher au cœur de ses propres peurs, de sa propre colère.

Car si la vie doit continuer, si nous devons retrouver notre élan et notre légèreté de vivre, il n’en reste pas moins que «nous dansons sur un volcan !».

Le langage de ce spectacle est empreint de tout cela : à la fois musical et physique, intime et incandescent.

Vendredi 13 août 2021 – 20 h 30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

Vendredi 13 août 2021 – 20 h 30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

