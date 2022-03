ÉMILY LOIZEAU Béziers, 14 avril 2022, Béziers.

2022-04-14 20:30:00 – 2022-04-14

Béziers Hérault

7 EUR Emily nourrissait depuis longtemps l’envie de cette rencontre et d’un album dans son pays de moitié, jusqu’à ce que l’évidence opère. Elle est ici autrice, compositrice et interprète mais aussi productrice désormais de son travail.

Ce geste de réappropriation de son territoire, de ses valeurs dans la diffusion de sa musique va avec tout ce que raconte ce nouvel opus : notre société ébranlée par les dérèglements climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires, bouleversée dans sa vision des institutions, dans sa foi en un avenir serein pour ses enfants demande autre chose et veut se réapproprier son mode d’existence et sa durabilité.

Selon ses propres mots, l’album est né d’un élan irrépressible, d’un besoin de traduire les chaos du monde en images, d’inventer une langue capable de faire jaillir la substance de ce que nous traversons, secoués de toutes parts par les périls écologiques, démocratiques, abîmés par les souffrances qui s’impriment sur nos écrans, mais également transporté par notre désir d’habiter le monde d’une autre façon : poétique, enchantée, intelligente.

Emily Loizeau: Chant / Piano

Boris Boublil: Basse / Claviers

Sacha Toorop:Batterie

Csaba Palotaï : Guitare

Sébastien Bureau: Son

Laura Sueur: Lumière

Charles Colas: Régie

Avec le concours de :

Julie-Anne Roth: Mise en scène

Juliette Roudet: Chorégraphe

Salma Bordes: Scénographie

Samaële Steiner: Création lumière

Emily Loizeau nous revient ici forte de ce voyage, de celui ardent et sur le fil du spectacle/disque Run Run Run hommage à Lou Reed, de ses engagements pour le climat et la cause migratoire et de tout ce que nous avons traversé ces dernières années. Elle nous revient avec un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish.

