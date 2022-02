Emily Jane White + Raoul Vignal Marseille 6e Arrondissement, 13 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

22 22 L’américaine Emily Jane White et la nouvelle pépite française Raoul Vignal en solo partageront l’affiche d’un concert célébrant Talitres, le prestigieux label indépendant français… Plongez vous pour une nuit unique dans un univers folk rock de haute volée.



En 2021, Talitres a basculé vers une nouvelle décennie. 20 années de joie, 20 années de bousculade et de remise en question, 20 années de certitudes, 20 années de rencontres et de collaborations, 20 années d’enthousiasme et de rires gris, 20 années de fierté, 20 plutôt très belles années finalement, et 20 années à venir…



Depuis l’inaugural « Status » (premier album du trio new-yorkais Elk City) à l’orée des années 2000, le label Talitres développe un catalogue aux confins de la pop et du folk. Au fil des années, des découvertes et des signatures, une seule exigence : défendre les artistes qui parlent à leurs oreilles et qui secouent leur cœur : The National – Swell – François and The Atlas Mountains – Motorama – Maxwell Farrington & le Superhomard… et de nombreux autres.



• Emily Jane White

Le nouvel album de cette grande artiste de folk rock américain, sort son nouvel album et se produira sur scène accompagnée de ses musiciens.



« Ses complaintes au charme sombre sont portées par cette voix feutrée et pénétrante, qui dévore le silence… Son chant grave dégage une sensibilité magnétique, parfois à la limite de l’incantation » Telerama

« Pop-folk irrésistible de délicatesse (…) cette mélancolie, c’est un appât avec lequel elle nous harponne, nous laissant sans défense » Rolling Stone



• Raoul Vignal

Raoul Vignal est une des nouvelles signatures de Talitres qui a découvert ce grand talent français.



« Son folk est mélancolique, mais suffisamment planant pour transpercer la couche nuageuse..; direction la lumière » Les Inrockuptibles

« Le fantôme de Nick Drake et son folk délicat » Rolling Stone

« Vignal ou la pureté de l’épure » Technikart



