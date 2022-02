Emily Jane white la Cave aux Poètes, 30 mars 2022, Roubaix.

Emily Jane white

la Cave aux Poètes, le mercredi 30 mars à 20:00

**EMILY JANE WHITE** Annoncé pour mars 2022, « Alluvion » septième album d’Emily Jane White prolonge l’engagement social et politique de la musicienne californienne. L’écriture et l’orchestration ouvrent cependant de nouvelles fenêtres. Demeurent cette élégance et cette subtilité, ce chant magnétique et envoutant, et s’invitent ici des tempos plus rapides et lumineux. **RICHARD ALLEN** Né à la fin des années 80 dans le comté rural de Warwickshire dans le centre de l’Angleterre, il y vit ses quatre premières années avant de traverser la Manche et de s’installer en France. La Musique de l’anglo-français tire justement une originalité qui doit tant à cette double-culture. D’un côté, Richard Allen s’inscrit dans cette tradition du Revival Folk des années 70, de l’autre, il puise dans le répertoire d’une école impressionniste ; un contrepoint parfait à cet ensemble, y incluant une belle part d’abstraction comme un folk qui se refuserait à une ligne claire. De ce métissage, de cette rencontre entre deux cultures, l’Angleterre et le France, naît un folk apatride, un univers singulier, une élégance rare et empathique.

Tarifs : 14€ / 12€ / 10€

+ Richard Allen

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T23:30:00