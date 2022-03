EMILY JANE WHITE + BACCHANTES Allonnes, 31 mars 2022, Allonnes.

EMILY JANE WHITE + BACCHANTES Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

2022-03-31 20:30:00 – 2022-03-31 23:30:00 Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes Sarthe Allonnes

EUR 7 13 Son nouvel opus est un parfait trésor de folk américain. Emily Jane White y brosse le portrait d’une société écartée de toutes considérations environnementales, et qui malgré les nombreuses alertes récentes (désordre climatologique, pollution…) reste aveugle au chaos que celle-ci engendre. Si les thèmes sont sombres, Emily Jane White n’aura sans doute jamais chanté avec autant de grâce et d’apaisement. Et à l’écoute de « Fire Day », « Drowned Day », « Surrender », nul doute que ce sixième album marquera une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

« Ces quinze dernières années ces quatre femmes ont arpenté des terrains variés participant à la singularité radicale du projet. La Noise avec Fordamage, la pop plurielle chez Mermonte, le lyrisme radical au sein de Sieur et Dame et enfin la folk baroque pour Faustine Seilman. Les constructions de leurs morceaux s’appuient sur des poésies anciennes, questionnant des sujets tels l’amour, la nature, la recherche de liberté. Elles agrègent ces déclamations de rock et d’un chant lyrique frondeur pour mieux rendre audible le propos dans notre époque cynique. Derrière chaque instant sombre surnagent des éclaircies à venir. Tels des larsens triomphants, les horizons se dégagent de manière inexorable. Bacchantes nous fait accepter que la douceur est également drapée de fureur, que la foi se veut autant ancrée dans la vérité de la terre que celle des projections fantasmagoriques. En les faisant leurs, en remettant en forme électrique ces savoirs anciens » (Jocelyn Borde)

Emily Jane White est une musicienne originaire d’Oakland en Californie. Son nouvel opus est un parfait trésor de folk américain.

