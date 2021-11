Fampoux La Bulle Café Fampoux, Pas-de-Calais Emilie Zoé La Bulle Café Fampoux Catégories d’évènement: Fampoux

Emilie Zoé marque par son jeu de guitare rugueux et l’efficacité de ses mélodies. Sa voix est fragile et brute, tour à tour caressante ou effrontée, et certains la comparent à celle de PJ Harvey ou de Cat Power. Bien que de langue maternelle francophone, ses chansons écrites en anglais sont une façon de s’approprier l’indéfinissable et de chercher des réponses émotionnelles aux questions rationnelles qui lui occupent l’esprit. Par sa voix et sa présence magnétique, Emilie Zoé se forge une forte réputation de scène, en contraste avec le charme minimaliste de ses disques. Billetterie : [ici](https://agauchedelalune.tickandyou.com/concerts/1582-emilie-zoe.html?fbclid=IwAR1SLNk3XOVO-u1pIeX8zi9NfUOtFyYlx712rkJtS9QI7WO3k9iv_KIglxI) → Informations PMR : 03 28 04 04 53 [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → La Bulle café : 47/49 Rue d’Arras, 59000 Lille

Emilie Zoé vous chuchote à l'oreille des cris qui ne font pas mal» (Arnaud Robert, Le Temps).

2022-03-17

