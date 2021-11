Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Emilie Marsh Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le vendredi 10 décembre à 20:30

C’est une amoureuse qui roule. Tenue en éveil par des mélodies immédiates et une énergie rock’n’roll, les rugissements du moteur. Elle s’appelle Émilie Marsh, et elle réinvente aujourd’hui ce qu’est le Nevada. Un état américain, direz-vous. Or, la musicienne d’origine franco-britannique n’y a jamais mis les pieds. Nevada, pour ce véhicule qui n’existe plus, ce vintage qu’on recherche sans cesse, mués de nostalgie. Nevada, parce que « va » inscrit la musique et les textes d’Emilie Marsh dans un mouvement qui se poursuit, quelle que soit sa destination. Du moins si elle y parvient… [https://www.youtube.com/watch?v=ozPQrxAHjRU](https://www.youtube.com/watch?v=ozPQrxAHjRU) [https://www.youtube.com/watch?v=otxYRtoNP-4](https://www.youtube.com/watch?v=otxYRtoNP-4)

10,99€ en pré-vente

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00

