Chaque année en mars, le Centre culturel canadien célèbre à travers le Mois de la Francophonie toute la richesse et la vitalité de la Francophonie au Canada. **Mardi 15 mars à 20h, réservez vos places pour découvrir la chanteuse acadienne du Nouveau-Brunswick** [**Emilie Landry**](https://emilielandry.ca/fr/) **au Centre culturel canadien, accompagnée sur scène des musiciens** [**Matt Boudreau**](https://legreniermusique.com/artistes/item/247-matt-boudreau) **et** [**Samuel Robidoux**](https://legreniermusique.com/artistes/item/247-matt-boudreau)**.** Originaire du nord du Nouveau-Brunswick, Émilie Landry partage à cœur ouvert ses émotions, sa vision du monde et ses histoires sur des airs de country-pop-folk. Guitare à la main, elle chante en français des textes introspectifs empreints de douceur et de mélancolie. Dès sa plus jeune enfance, Emilie Landry explore les arts de la scène et compose ses propres morceaux, avant de faire ses premiers pas dans le monde de la musique à partir de 2009 dans des concours et des festivals tels que Accros de la chanson, le Gala de la chanson de Caraquet, le Festival international de la chanson de Granby et Ma Première Place des Arts. Acadienne, elle s’est formée au chant pop et à la musique jazz au Québec, avant de créer en 2016 son premier groupe “Emilie & les City Folks”. Elle sort en 2017 son premier EP solo “Être social”. En 2020, son album d’inspiration country-folk, “Arroser les fleurs” est doublement nominé aux East Coast Music Awards 2021 dans les catégories “Album francophone de l’année” et “Album folk contemporain de l’année”. [Réservez vos places !](https://canada-culture.org/event/emilie-landry/#booking)

Gratuit – Sur inscription

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:30:00