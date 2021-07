Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Émilie Lalande – Compagnie (1)PROMPTU – Impromptu N°3 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Émilie Lalande, artiste associée au Ballet Preljocaj, nous invite à découvrir une performance inédite à travers des jeux de hasard chorégraphique. Avec ses danseurs, elle se tourne vers tous les publics en leur donnant le rôle de « spect-acteurs ». Des moments ludiques, créatifs et participatifs pour petits et grands à l'ombre des arbres du Parc Jourdan. Le Ballet Preljocaj imagine un temps fort danse du 12 juillet au 08 août 2021 à Aix-en-Provence : un Air de danse #1. Émilie Lalande – artiste associée au Ballet Preljocaj proposera un impromptu chorégraphique à découvrir en famille

