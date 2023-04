Emilie Kosmic + Mandelbro + mona guba + Raccoon Tycoon + Yamê en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. gratuit

Depuis 12 ans, l’édition française de la sélection du Sziget Festival permet de repérer les nouveaux et nouvelles artistes qui forment la scène musicale francophone de demain et de leur offrir une exposition internationale… au Sziget ! La finale 2023 aura lieu à FGO-Barbara le 5 avril avec Emilie Kosmic + Mandelbro + mona guba + Raccoon Tycoon + Yamê.

EMILIE KOSMIC

Emilie Kosmic, Mi-alien, mi-humaine à la peau paillettes. Alienne bien terrestre, une créature envoûtante, mystique et couverte de paillettes qui brille le soir des concerts et se brise dans des éclats de sensibilité brute. Emilie Kosmic, touche, subjugue, et file plus vite que la lumière. Son premier EP electro-pop, Kosmicologie, en est le reflet irisé.

MANDELBRO

Difficile de rester de marbre face à la présence scénique vibrante de Mandelbro. Mené par le charismatique chanteur anglais Bartholomew Joyce, le groupe est aussi bien inspiré du rock électrisant d’Unknown Mortal Orchestra que du groove chaleureux de Balthazar et des mélodies entêtantes de Metronomy. Avec une énergie débordante, une complicité évidente, des riffs puissants, Mandelbro aborde des thèmes aussi profonds que la crise actuelle ou l’emprise des réseaux sociaux. Les chansons s’enchaînent comme autant d’appels au renouveau et à l’optimisme.

RACCOON TYCOON

Raccoon Tycoon puise ses inspirations dans la nouvelle scène jazz (Hiatus Kaiyote, Yussef Dayes, etc). Le quartet invite à un voyage dans son imaginaire cosmique. Grâce à leur musique, aux interventions acoustiques d’un narrateur, ainsi qu’à des vidéos diffusées en live, les quatre scientifiques du groove font découvrir à leur public les particularités de leur Galaxie, à travers les aventures de leur courageux compagnon, Ernest.

YAMÊ

Yamê est un artiste autodidacte franco-camerounais. Très jeune, il est imprégné de la musique jazz funk et soul, il écume pendant plusieurs années les Jams parisiennes en tant que claviériste et chanteur. En mars 2020, il lance sa carrière professionnelle en revisitant à sa manière et avec son groove singulier, les codes de la trap et de la drill.

MONA GUBA

Avec une tête à péter des gueules et son groupe de rockers, mona se donne corps et âme sur chacune de ses tracks à l ‘esthétique hybride et débridée. Aussi, elle boit des tisanes.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://shop.paylogic.com/cb53a52f2f314e309bcb65ec216e7e1e/

