Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 1er au 3 décembre 2022 à 20h30dans la grande salle Comédie. Une comédie sociale énergisante dans laquelle les couples s’identifient !Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce que 24h, être dans la peau d’un homme, et réciproquement ? Après une dispute de couple, Clarisse souhaite que Bertrand prenne sa place pour mieux la comprendre. Le lendemain matin, ce vœu se réalise et ils se retrouvent dans la peau de l’un et de l’autre. La comédie commence… de et avec Émilie Deletrez et Michael Louchart Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

